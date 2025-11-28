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28 ноября 2025, 01:48

Болельщики «Омонии» вывесили флаги России и СССР на матче Лиги конференций против киевского «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Фанаты «Омонии» по ходу матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций против киевского «Динамо» (2:0) вывесили на своей трибуне флаги России и СССР. Игра состоялась на арене «ГСП» в Никосии.

После нескольких замечаний со стороны стюардов болельщики кипрской команды убрали флаг РФ. Знамя Советского Союза осталось висеть до конца игры.

В августе эти команды играли между собой в квалификации Лиги Европы. После игры произошла драка болельщиков.

Болельщики &laquo;Омонии&raquo;.На матче против киевского «Динамо» вывесили флаги России и СССР. Это сделали фанаты «Омонии»
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ФК Омония
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