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Вратарь «Фейеноорда» Бейло рассказал, чего не хватало команде в финале Лиги конференций

Бейло прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Фейеноорда» Юстин Бейло прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в финале Лиги конференций.

«В первом тайме мы не оказывали на них такого давления, как во втором. Мы разыгрывали мяч сзади, и это полностью их устраивало. Во втором тайме мы больше владели мячом и стали создавать больше возможностей. Жаль, что мы не играли так с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Бейло.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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