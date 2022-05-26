Вратарь «Фейеноорда» Бейло рассказал, чего не хватало команде в финале Лиги конференций

Вратарь «Фейеноорда» Юстин Бейло прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в финале Лиги конференций.

«В первом тайме мы не оказывали на них такого давления, как во втором. Мы разыгрывали мяч сзади, и это полностью их устраивало. Во втором тайме мы больше владели мячом и стали создавать больше возможностей. Жаль, что мы не играли так с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Бейло.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.