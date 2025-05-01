«Бетис» встретится с «Фиорентиной» в полуфинале Лиги конференций сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Бетис» — «Фиорентина» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире в России покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига конференций. 1/2 финала.

01 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)

Ответная игра состоится 8 мая в Италии.

Финал Лиги конференций пройдет 28 мая на стадионе «Вроцлав» в Вроцлаве (Польша).

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры