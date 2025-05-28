«Бетис» и «Челси» сыграют в финале Лиги конференций УЕФА в среду, 28 мая. Матч на «Вроцлав Арене» во Вроцлаве (Польша) начнется в 22.00 по московскому времени.

28 мая 2025, 22:00. Городской (Вроцлав)

Комментатор Константин Генич прогнозирует, что обе команды отметятся голом в основное время.

«Очень хорошая группа атаки у «Бетиса». Антони в отличной форме, есть Иско, есть Кучо Эрнандес, ну и другие футболисты. И вообще, состав, надо признать, у «Бетиса» классный, плюс очень опытный тренер у севильцев — Мануэль Пеллегрини. И здесь, мне кажется, дает это небольшое преимущество «Бетису». Недооценивать эту команду, как я уже сказал, точно не стоит.

У «Челси» все хорошо. «Челси» обеспечил себе лигочемпионское место по итогам чемпионата. И, разумеется, хочется Мареске и его команде поставить такой красивый восклицательный знак в виде победы в Лиге конференций. Но у меня есть большие сомнения, что в основное время «Челси» удастся это сделать, даже несмотря на то, что подбор игроков у лондонцев тоже очень приличный. Но в этом матче не сыграют Фофана, Нкунку, Гиу — из-за травм. По крайней мере, они под вопросом. Но понятно, что есть и Мадуэке, и Нету, и Палмер, и Джексон. Состав классный, конечно, у «Челси». Но, мне кажется, вполне возможно, стоит ждать обмена забитыми мячами в этом финальном матче», — сказал Генич для «РБ Спорт».

Комментатор Виктор Гусев предположил, что забитым голом может отметиться Николас Джексон.

«Поговорим отдельно о фигуре Николаса Джексона, нападающего «Челси», который в национальном чемпионате за удар соперника локтем был дисквалифицированный до конца сезона АПЛ, и, бесспорно, он чувствует свою вину, потому что он не мог как-то помочь своей команде в этих последних матчах, и для него — это вот единственный шанс реабилитироваться. И, конечно, он отдохнувший, пока другие бились за это самое четвертое место в АПЛ, он выходит со всеми своими амбициями на игру во Вроцлаве. Ему 23 года, он сенегалец, контракт с «Челси» он в 2023-м подписал до 2033-го. То есть, наверное, он себя чувствует обязанным к клубу», — сказал Гусев для «Ставка TV».

Букмекеры считают фаворитом «Челси»: коэффициент на победу лондонцев в финале составляет 1.43, на победу «Бетиса» — 2.85.

