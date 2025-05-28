28 мая 2025, 11:30

«Бетис» — «Челси»: прогнозы и коэффициенты на финал Лиги конференций

«Челси» считается фаворитом в финале Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Бетис» и «Челси» сыграют в финале Лиги конференций УЕФА в среду, 28 мая. Матч на «Вроцлав Арене» во Вроцлаве (Польша) начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига конференций. Финал.
28 мая 2025, 22:00. Городской (Вроцлав)
Бетис
1:4
Челси

Комментатор Константин Генич прогнозирует, что обе команды отметятся голом в основное время.

«Очень хорошая группа атаки у «Бетиса». Антони в отличной форме, есть Иско, есть Кучо Эрнандес, ну и другие футболисты. И вообще, состав, надо признать, у «Бетиса» классный, плюс очень опытный тренер у севильцев — Мануэль Пеллегрини. И здесь, мне кажется, дает это небольшое преимущество «Бетису». Недооценивать эту команду, как я уже сказал, точно не стоит.

У «Челси» все хорошо. «Челси» обеспечил себе лигочемпионское место по итогам чемпионата. И, разумеется, хочется Мареске и его команде поставить такой красивый восклицательный знак в виде победы в Лиге конференций. Но у меня есть большие сомнения, что в основное время «Челси» удастся это сделать, даже несмотря на то, что подбор игроков у лондонцев тоже очень приличный. Но в этом матче не сыграют Фофана, Нкунку, Гиу — из-за травм. По крайней мере, они под вопросом. Но понятно, что есть и Мадуэке, и Нету, и Палмер, и Джексон. Состав классный, конечно, у «Челси». Но, мне кажется, вполне возможно, стоит ждать обмена забитыми мячами в этом финальном матче», — сказал Генич для «РБ Спорт».

Комментатор Виктор Гусев предположил, что забитым голом может отметиться Николас Джексон.

«Поговорим отдельно о фигуре Николаса Джексона, нападающего «Челси», который в национальном чемпионате за удар соперника локтем был дисквалифицированный до конца сезона АПЛ, и, бесспорно, он чувствует свою вину, потому что он не мог как-то помочь своей команде в этих последних матчах, и для него — это вот единственный шанс реабилитироваться. И, конечно, он отдохнувший, пока другие бились за это самое четвертое место в АПЛ, он выходит со всеми своими амбициями на игру во Вроцлаве. Ему 23 года, он сенегалец, контракт с «Челси» он в 2023-м подписал до 2033-го. То есть, наверное, он себя чувствует обязанным к клубу», — сказал Гусев для «Ставка TV».

Букмекеры считают фаворитом «Челси»: коэффициент на победу лондонцев в финале составляет 1.43, на победу «Бетиса» — 2.85.

«Бетис» — «Челси». Онлайн-трансляция финала Лиги конференций

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси».

Читайте также
Тутберидзе и Плющенко публично поспорили из-за перехода Сарновских
Российских туристов предупредили о мошенничестве со щеткой для обуви в Стамбуле
Карседо уже начали критиковать и усомнились в его квалификации. Что происходит в «Спартаке»
США признали намерение захватить Кубу. Что пишут СМИ
Медведев рассказал о финале с Синнером и победе над Алькарасом
Жителя Крыма задержали за стрельбу по сотрудникам полиции. Что известно
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Лиги конференций: «Челси» забрал трофей после разгрома «Бетиса»
Футболист «Партизана» Костич опубликовал пост с «Катюшей» в ответ на оскорбления от украинцев
Мареска — о Палмере: «Он умеет решать исход матчей»
Иско: «В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого»
Теперь понятно, почему «Челси» покупал так много футболистов. Лигу конференций лондонцы прошли вторым составом
Мареска: «Знаю, что Пеллегрини порадуется за меня»
«Бетис» — «Челси»: Лига конференций, финал, видеообзор
