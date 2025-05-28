«Бетис» — «Челси»: началась трансляция финала Лиги конференций

«Бетис» и «Челси» встречаются в финале Лиги конференций УЕФА в среду, 28 мая. Матч проходит на «Вроцлав Арене» во Вроцлаве (Польша), начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги конференций. Основные события игры «Бетис» — «Челси» также можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч транслирует «Okko Спорт». Контент онлайн-кинотеатра доступен по подписке на стриминговый сервис.

Лига конференций. Финал.

28 мая 2025, 22:00. Городской (Вроцлав)

В плей-офф Лиги конференций «Бетис» прошел «Гент», «Виторию» Гимарайнш, «Ягеллонию» и «Фиорентину», а «Челси» обыграл «Копенгаген», «Легию» и «Юргорден». Оба клуба впервые играют в финале еврокубкового турнира, который проводится в четвертый раз.

По итогам сезона в национальных чемпионатах четвертый клуб АПЛ «Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов, а шестой клуб испанской ла лиги «Бетис» — в Лиге Европы.