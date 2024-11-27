«Башакшехир» в концовке упустил победу над «Петрокубом» в Лиге конференций

Турецкий «Башакшехир» на своем поле сыграл вничью с молдавским «Петрокубом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций — 1:1.

Счет на 42-й минуте с пенальти открыл экс-форвард «Милана» Кшиштоф Пентек. Гости отыгрались на 90+6-й минуте, отличился Ион Борс.

«Башакшехир» (2 очка) поднялся на 31-е место в таблице общего этапа Лиги конференций. «Петрокуб» (1) прервал серию из трех поражений и идет на 33-й позиции.