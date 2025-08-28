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АЗ и «Кристал Пэлас» сыграют в общем этапе Лиги конференций, «Бешикташ» выбыл

Руслан Минаев

АЗ дома обыграл «Левски» (Болгария) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций — 4:1.

По сумме двух матчей счет стал 6:1. АЗ вышел в общий этап Лиги конференций.

Лига конференций. Раунд плей-офф.
28 августа 2025, 20:30. АФАС (Алкмар)
АЗ
4:1
Левски

«Кристал Пэлас» на выезде сыграл вничью с «Фредрикстадом» (Норвегия) — 0:0. По сумме двух матчей английский клуб победил — 1:0.

Лига конференций. Раунд плей-офф.
28 августа 2025, 19:00. Fredrikstad (Фредрикстад)
Фредрикстад
0:0
Кристал Пэлас

«Бешикташ» дома уступил «Лозанне» (Швейцария) — 0:1. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Лига конференций. Раунд плей-офф.
28 августа 2025, 20:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
0:1
Лозанна
Лига конференций. Раунд плей-офф.
28 августа 2025, 20:30. Stadionul Ion Oblemenco (Крайова)
Университатя Кр
3:1
Истанбул Башакшехир
Лига конференций. Раунд плей-офф.
28 августа 2025, 20:00. Алльянц (Вена)
Рапид В
2:0
Дьер
Лига конференций. Раунд плей-офф. Путь чемпионов.
28 августа 2025, 19:00. Mika Stadium (Ереван)
Ноа
3:2
Олимпия Л
Лига конференций. Раунд плей-офф.
28 августа 2025, 20:30. Константин Рэдулеску (Клуж-Напока)
ЧФР
1:0
Хеккен

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ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Бешикташ
ФК Кристал Пэлас
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