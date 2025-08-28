АЗ и «Кристал Пэлас» сыграют в общем этапе Лиги конференций, «Бешикташ» выбыл

АЗ дома обыграл «Левски» (Болгария) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций — 4:1.

По сумме двух матчей счет стал 6:1. АЗ вышел в общий этап Лиги конференций.

Лига конференций. Раунд плей-офф.

28 августа 2025, 20:30. АФАС (Алкмар)

«Кристал Пэлас» на выезде сыграл вничью с «Фредрикстадом» (Норвегия) — 0:0. По сумме двух матчей английский клуб победил — 1:0.

Лига конференций. Раунд плей-офф.

28 августа 2025, 19:00. Fredrikstad (Фредрикстад)

«Бешикташ» дома уступил «Лозанне» (Швейцария) — 0:1. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Лига конференций. Раунд плей-офф.

28 августа 2025, 20:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)

Лига конференций. Раунд плей-офф.

28 августа 2025, 20:30. Stadionul Ion Oblemenco (Крайова)

Лига конференций. Раунд плей-офф.

28 августа 2025, 20:00. Алльянц (Вена)

Лига конференций. Раунд плей-офф. Путь чемпионов.

28 августа 2025, 19:00. Mika Stadium (Ереван)