АЗ и «Кристал Пэлас» сыграют в общем этапе Лиги конференций, «Бешикташ» выбыл
АЗ дома обыграл «Левски» (Болгария) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций — 4:1.
По сумме двух матчей счет стал 6:1. АЗ вышел в общий этап Лиги конференций.
«Кристал Пэлас» на выезде сыграл вничью с «Фредрикстадом» (Норвегия) — 0:0. По сумме двух матчей английский клуб победил — 1:0.
«Бешикташ» дома уступил «Лозанне» (Швейцария) — 0:1. Первый матч завершился вничью — 1:1.
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Судейство
4 авг 14:21
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