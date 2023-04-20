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Сегодня, 22:34

«АЗ» обыграл «Андерлехт» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Конференций

Виталий Косик
Корреспондент
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«АЗ» — «Андерлехт».
Фото Reuters

«АЗ» по пенальти обыграл «Андерлехт» в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций — 2:0, пенальти — 4:1.

Дубль в матче оформил форвард «АЗ» Вангелис Павлидис. Свой первый мяч он забил с пенальти на 5-й минуте матча. Затем, на 13-й минуте встречи он удвоил преимущество своей команды, сравняв счет по сумме двух матчей — 2:2.

Во втором тайме и дополнительное время команды не отметились забитыми мячами.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты «АЗ». Защитники «Андерлехта» Ян Вертонген и Килиан Сарделла не смогли реализовать свои попытки.

Лига конференций. 1/4 финала
20 апр, 19:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
2:0
Андерлехт

Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Андерлехт
0
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