«Астана» и «Лозанна» встретятся в матче отбора Лиги конференций

«Астана» и «Лозанна» встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 14 августа. Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Астана» — «Лозанна» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 17:00. Astana Arena (Астана)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. В Казахстане игру также будет показывать канал «Qazsport».

Первый матч состоялся 7 августа и завершился победой команды из Швейцарии со счетом 3:1.

Во 2-м квалификационном раунде ЛК «Лозанна» победила «Винтентур» (8:2 по сумме двух матчей), а «Астана» прошла «Зимбру» (3:1).