Дубль Гиу принес «Челси» победу над «Астаной» в Лиге конференций

«Челси» на выезде победил «Астану» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций — 3:1.

Дубль у лондонцев оформил Марк Гиу. 18-летний испанец отличился на 14-й и 19-й минутах. Еще один мяч на 39-й минуте забил Ренату Вейга.

Единственный мяч хозяев на 45-й минуте записал на свой счет Марин Томасов.

«Челси» (15 очков) одержал пятую победу в пяти матчах и лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций. «Астана» (4) идет на 24-й позиции.