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Сегодня, 17:00

«Астана» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Астана» и «Челси» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Астана» и «Челси» сыграют в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. В Казахстане прямую трансляцию покажет канал Qazsport.

С ключевыми событиями игры «Астана» — «Челси» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 18:30. Central Stadium (Алма-Ата)
Астана
Челси

В 4 турах общего этапа Лиги конференций «Астана» набрала 4 очка, «Челси» одержал победу во всех матчах и набрал 12 очков. В 4-м туре «Астана» сыграла вничью с «Викторией» Гимарайнш, а «Челси» победил «Хайденхайм».

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ФК Челси
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