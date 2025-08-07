Футбол
7 августа, 17:10

«Арис» Лимассол — АЕК: онлайн-трансляция матча отбора Лиги конференций

«Арис» Лимассол и АЕК встретятся в отборе Лиги конференций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Арис» Лимассол (Кипр) и АЕК (Греция) встретятся в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Арис» Лимассол — АЕК можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.
07 августа, 19:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
2:2
АЕК

Ответная игра состоится через неделю, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Андерлехтом» или «Шерифом».

Во 2-м квалификационном раунде «Арис» победил «Академию Пушкаша» из Венгрии с общим счетом 5:2, а АЕК обыграл «Хапоэль Беэр-Шеву» из Израиля (1:0).

Действующим победителем Лиги конференций является «Челси», победивший «Бетис» в финале сезона-2024/25.

Футбол
Лига конференций
ФК АЕК (Афины)
ФК Арис (Лимасол)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

