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24 июля 2025, 20:51

«Арис» дома обыграл «Пушкаш Академию» в квалификации Лиги конференций, Кокорин вышел на замену во втором тайме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Кипрский «Арис» на своем поле победил венгерскую «Пушкаш Академию» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Джейдна Монтора, Георгия Квилитая (с пенальти) и Эди Семеду. Дубль у гостей оформил Ламин Колли.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 60-й минуте.

Ответная игра между командами состоится в Венгрии 31 июля.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
3:2
Пушкаш Академия
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Арарат-Армения
0:0
Университатя Кл
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. Arena Arda (Кырджали)
Арда
0:0
ХИК
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. LFF Kaunas Training Centre (Каунас)
Жальгирис К
1:1
Валюр
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. Академии ФФА (Ереван)
Пюник
2:1
Дьер
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. Леркендаль (Тронхейм)
Русенборг
5:0
Банга

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Александр Кокорин
Футбол
Лига конференций
ФК Арис (Лимасол)
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