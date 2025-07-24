«Арис» дома обыграл «Пушкаш Академию» в квалификации Лиги конференций, Кокорин вышел на замену во втором тайме

Кипрский «Арис» на своем поле победил венгерскую «Пушкаш Академию» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Джейдна Монтора, Георгия Квилитая (с пенальти) и Эди Семеду. Дубль у гостей оформил Ламин Колли.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 60-й минуте.

Ответная игра между командами состоится в Венгрии 31 июля.

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