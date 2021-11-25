Арендованный у «Спартака» Гус Тил был удален в матче «Славия» — «Фейеноорд»
21:46
Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил получил красную карточку в матче Лиги конференций против «Славии». Футболист выступает на правах аренды из «Спартака».
Тил был удален на 36-й минуте. Счет к тому времени был 1:1. Пражане на 12-й минуте забили первый мяч — отличился Питер Олайинка. Сириль Дессерс на 31-й минуте сравнял результат.
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