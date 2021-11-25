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Арендованный у «Спартака» Гус Тил был удален в матче «Славия» — «Фейеноорд»

21:46
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Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил получил красную карточку в матче Лиги конференций против «Славии». Футболист выступает на правах аренды из «Спартака».

Тил был удален на 36-й минуте. Счет к тому времени был 1:1. Пражане на 12-й минуте забили первый мяч — отличился Питер Олайинка. Сириль Дессерс на 31-й минуте сравнял результат.

Лига конференций. Группа E
25 нояб, 20:45. Sinobo Stadium (Прага)
Славия Пр
2:2
Фейеноорд
Голы
Олайинка, 12 (1:0), Дессерс, 31 (1:1), Кухта, 66 (2:1), Дессерс, 90 (2:2)
Славия Пр
Мандоус Оскар Дорли Качараба Усу Ба (Траоре, 90 ) Лингр (Экпай, 78 ) Холеш Олайинка Станчу Масопуст (Кухта, 46 ) Шранц (Шевчик, 62 )
Фейеноорд
Марсиано Маласиа Сенеси (Гертрайда, 85) Траунер Педерсен Тил Оркун Кекчю Эурснес Синистерра (Нелсон, 85) Линссен (Дессерс, 18) Торнстра (Джаханбахш, 78)
Предупреждения
Усу 27, Масопуст 39, Крменчик 39, Шевчик 63, Кухта 69, Качараба 89  -  Маласиа 72, Оркун Кекчю 89, Дессерс 89
Удаления
Тил 36
Судьи
Гестраниус

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Евгений Петров все материалы автора
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