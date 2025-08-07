Футбол
7 августа, 17:20

«Араз» — «Омония»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги конференций

«Араз» и «Омония» встретятся в отборе Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Азербайджанский «Араз» и кипрская «Омония» встретятся в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на «Далга Арене» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Араз» — «Омония» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.
07 августа, 19:00. Liv Bona Dea Arena (Баку)
Араз
0:4
Омония

Ответная игра состоится через неделю, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где встретится с клубом, вылетевшим из Лиги Европы.

Во 2-м квалификационном раунде «Араз» победил греческий «Арис» с общим счетом 4:3, а «Омония» прошла «Торпедо» Кутаиси из Грузии.

Действующим победителем Лиги конференций является «Челси», победивший «Бетис» в финале сезона-2024/25.

