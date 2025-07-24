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«Арарат-Армения» — «Университатя» Клуж: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги конференций

«Арарат-Армения» и «Университатя» Клуж сыграют в отборочном раунде Лиги конференций 24 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Арарата-Армении».
Фото ФК «Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» и «Университатя» Клуж сыграют во втором отборочном раунде Лиги конференций сезона 2025/2026 в четверг, 24 июля. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Арарат-Армения» — «Университатя» Клуж можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
24 июля 2025, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Арарат-Армения
0:0
Университатя Кл

Ответная игра состоится 31 июля в Румынии.

Квалификация Лиги конференций пройдет с 8 июля по 28 августа. Основная стадия состоится со 2 октября 2025-го по 27 мая 2026-го. Финал турнира запланирован на 27 мая на стадионе «Ред Булл» в Лейпциге (Германия).

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ФК Арарат (Ереван)
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