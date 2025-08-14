«Сабах» уступил «Левски», «Арарат-Армения» проиграл «Спарте» в отборе Лиги конференций

«Сабах» дома проиграл «Левски» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций — 0:2.

По сумме двух матчей болгарский клуб победил со счетом 3:0. «Левски» в четвертом раунде отбора сыграет с победителем в противостоянии АЗ и «Вадуца».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)

«Арарат-Армения» дома проиграл «Спарте» — 1:2.

По сумме двух матчей пражский клуб победил со счетом 6:2. «Спарта» сыграет с победителем матча «Рига» — «Бейтар».