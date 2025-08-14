«Арарат-Армения» — «Спарта» Прага: трансляция матча Лиги конференций онлайн
«Арарат-Армения» и «Спарта» Прага встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 14 августа. Игра пройдет на Республиканском стадионе Академии ФФА в Ереване и начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события игры «Арарат-Армения» — «Спарта» Прага можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Первый матч состоялся 7 августа и завершился победой клуба из Чехии со счетом 4:1. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора, где встретится с латвийской «Ригой» или «Бейтаром» из Израиля.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Спарта» победила «Актобе» из Казахстана с общим счетом 5:2, а «Арарат-Армения» прошел «Университатю» Клуж из Румынии (2:1).