14 августа, 17:30

«Арарат-Армения» — «Спарта» Прага: трансляция матча Лиги конференций онлайн

«Арарат-Армения» и «Спарта» Прага встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Арарат-Армения» и «Спарта» Прага встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 14 августа. Игра пройдет на Республиканском стадионе Академии ФФА в Ереване и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события игры «Арарат-Армения» — «Спарта» Прага можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.
14 августа, 19:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Арарат-Армения
1:2
Спарта П

Первый матч состоялся 7 августа и завершился победой клуба из Чехии со счетом 4:1. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора, где встретится с латвийской «Ригой» или «Бейтаром» из Израиля.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Спарта» победила «Актобе» из Казахстана с общим счетом 5:2, а «Арарат-Армения» прошел «Университатю» Клуж из Румынии (2:1).

Футбол
Лига конференций
ФК Арарат (Ереван)
ФК Спарта (Прага)
