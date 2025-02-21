АПОЭЛ и «Ягеллония» прошли в 1/8 финала Лиги конференций

Прошли ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.

Словенский «Целе» в гостях обыграл кипрский АПОЭЛ — 2:0. По голу забили нападающий Армандас Кучис и полузащитник Тамар Светлин. По результатам двух матчей в следующую стадию прошла словенская команда с общим счетом 4:2.

Лига конференций. Стыковые матчи.

20 февраля 2025, 23:00. ГСП (Никосия)

В параллельном матче польская «Ягеллония» дома переиграла сербскую «Бачку-Тополу» — 3:1. У хозяев по голу забили полузащитники Кристоффер Нансен и Хесус Имаз, а также защитник Виктор Радоевич. У гостей единственный мяч на счету нападающего Марко Лазетича. По сумме двух встреч в следующий раунд вышла «Ягеллония» с общим счетом 6:2.