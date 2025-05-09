Антони: «Сейчас я живу мечтой»

Нападающий «Бетис» Антони прокомментировал выход испанской команды в финал Лиги конференций. Испанская команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2) в ответном матче 1/2 финала.

«Моя семья знает, через что мы прошли, чтобы оказаться здесь. Я много плакал вместе с мамой, женой и братьями и сестрами. Потому что мы пережили очень трудные времена. Сейчас я живу мечтой», — приводит Football Espana слова Антони.

«Бетис» сыграет в финале Лиги конференций-2025 против «Челси» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.