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Антони: «В глубине души я знал, что буду очень счастлив в «Бетисе»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Бетиса» Антони прокомментировал победу над «Гентом» (3:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. Бразилец стал автором победного гола в этой встрече.

«В глубине души я знал, что буду очень счастлив в «Бетисе», я был в этом уверен. Эта победа для болельщиков, они никогда не перестают нас поддерживать», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Антони.

Ответная игра состоится через неделю, 20 февраля. Начало матча — 20.45 по московскому времени.

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