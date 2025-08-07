«Андерлехт» и «Шериф» встретятся в матче отбора Лиги конференций

«Андерлехт» (Бельгия) и «Шериф» (Молдавия) встретятся в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

С основными событиями игры «Андерлехт» — «Шериф» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

07 августа, 21:00. Lotto Park (Брюссель)

В июле оба клуба потерпели поражение во втором раунде отбора Лиги Европы: «Андерлехт» уступил «Хеккену» (2:2 после двух матчей, 2:4 по пенальти), а «Шериф» — «Утрехту» (2:7).

Ответная игра 3-го раунда отбора Лиги конференций состоится через неделю, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора, где встретится с «Арисом» или АЕКом.