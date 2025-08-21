«Андерлехт» и АЕК сыграют в Лиге конференций 21 августа

«Андерлехт» и АЕК сыграют в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций сезона 2025/2026 в четверг, 21 августа. Игра состоится на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Андерлехт» — АЕК будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Раунд плей-офф.

21 августа 2025, 21:00. Lotto Park (Брюссель)

Ответная игра состоится 28 августа в Греции.

Квалификация Лиги конференций пройдет с 8 июля по 28 августа. Основная стадия состоится с 2 октября 2025-го по 27 мая 2026-го. Финал турнира запланирован на 27 мая на стадионе «Ред Булл» в Лейпциге (Германия).

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