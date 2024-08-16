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АЕК проиграл армянской «Ноа» в квалификации Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 15 августа, состоялись заключительные ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

Греческий АЕК по сумме двух встреч проиграл «Ноа» из Армении. В ответной встрече греки выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу, но вылетели из турнира, так как в первой игре победила армянская команда — 3:1.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:30. OACA Spiros Louis (Афины)
АЕК
1:0
Ноа

Также в заключительный раунд квалификации Лиги конференций пробились «Копенгаген», «Бранн», «Пафос», «Килмарнок», «ЧФР», «Олимпия» (Любляна), «Юргорден», «Истанбул ББ», «Марибор», «Дрита», «Зриньски», «Висла Краков», «Гент», «Санкт-Галлен», «ХИК», «Ларн», «Пушкаш Академи», «Ружомберок» и «Витория Гимарайнш».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:00. Mestsky Stadion (Острава)
Баник О
1:0
Копенгаген
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:45. Basaksehir Fatih Terim Stadium (Стамбул)
Истанбул Башакшехир
2:0
Иберия 1999
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 21:30. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)
Висла Кр
3:1
Спартак Тр
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 21:30. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
3:2
Силькеборг
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 22:00. Pancho Arena (Фельчут)
Пушкаш Академия
3:3
Арарат-Армения
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 22:15. Estadio D. Afonso Henriques (Гимарайнш)
Витория Гимарайнш
2:0
Цюрих
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ФК АЕК (Афины)
ФК Баник
ФК Витория Гимарайнш
ФК Гент
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Копенгаген
ФК Силькеборг
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