«Арис» уступил АЕКу и завершил борьбу в отборе Лиги конференций

АЕК в дополнительное время обыграл «Арис» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций — 3:1.

В основное время команды забили оба гола с пенальти. На 51-й минуте отличился полузащитник греческой команды Рэзван Марин, а на 62-й — форвард клуба из Кипра Георгий Квилитая. В дополнительное время забитыми мячами отметились Дерек Кутеса и Лука Йович.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену на 66-й минуте.

Первый матч команд завершился ничьей со счетом 2:2. АЕК по сумме двух игр вышел в 4-й раунд отбора Лиги конференций и сыграет против «Андерлехта».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:00. OACA Spiros Louis (Афины)

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:00. Szent Gellert Forum (Сегед)