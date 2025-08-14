АЕК и «Арис» Лимассол встретятся в матче отбора Лиги конференций

Греческий АЕК и кипрский «Арис» встретятся в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций в четверг, 14 августа. Игра пройдет на «АЕК Арене» в Афинах и начнется в 21.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры АЕК — «Арис» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:00. OACA Spiros Louis (Афины)

Прямую трансляцию матча будет вести онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче команды сыграли вничью (2:2). Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Андерлехтом» или «Шерифом».

Во 2-м квалификационном раунде «Арис» победил «Академию Пушкаша» из Венгрии с общим счетом 5:2, а АЕК обыграл «Хапоэль Беэр-Шеву» из Израиля (1:0).