Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Также он похвалил партнеров по команде.

«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Отдаю партнерам должное за отличный футбол; отличная работа, Нико, Крис и все остальные. Мы ради этого работали весь год.

Я люблю болельщиков «Ромы». Они были лучшими с первого дня моего пребывания в клубе. Я рад быть частью этого клуба. Теперь пришло время праздновать и наслаждаться этим успехом", — цитирует пресс-служба УЕФА Абрахама.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.