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Абрахам — о победе в Лиге конференций: «Цель достигнута в первый же сезон»

Абрахам прокомментировал победу в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Также он похвалил партнеров по команде.

«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Отдаю партнерам должное за отличный футбол; отличная работа, Нико, Крис и все остальные. Мы ради этого работали весь год.

Я люблю болельщиков «Ромы». Они были лучшими с первого дня моего пребывания в клубе. Я рад быть частью этого клуба. Теперь пришло время праздновать и наслаждаться этим успехом", — цитирует пресс-служба УЕФА Абрахама.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
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ФК Фейеноорд
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