«Абердин» и «Шахтер» встретятся в матче Лиги конференций

«Абердин» и «Шахтер» встретятся в матче первого тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Питтодри» в Абердине, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.

02 октября, 22:00. Pittodrie Stadium (Абердин)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, каждый проведит по шесть матчей. Восемь лучших команд выходят в 1/8 финала турнира, а занявшие места с 9-го по 24-е проводят дополнительный раунд плей-офф.