«Абердин» и «Ноа» встретятся в матче общего этапа Лиги конференций

«Абердин» (Шотландия) и «Ноа» (Армения) встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра будет проходить на стадионе «Питтордри» в Абердине, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Абердин» — «Ноа» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. Питтодри (Абердин)

В прямом эфире встречу матч показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В трех турах общего этапа Лиги конференций «Абердин» набрал одно очко, «Ноа» — четыре. В третьем туре «Абердин» сыграл вничью с АЕКом из Ларнаки, а «Ноа» уступил «Сигме» (1:2).