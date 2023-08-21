Зуев не попал в расширенный состав сборной Казахстана на игры в сентябре

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что не включил получившего весной казахстанский паспорт Александра Зуева в состав национальной команды на игры в сентябре.

«Я уже подготовил расширенный состав на сентябрьский сбор. Зуева нет в списках, потому что он до сих пор не нашел себе команду и не имеет игровой практики», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

Также он подтвердил, что полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов, защитник «Зенита» Нуралы Алип и Марат Быстров из «Ахмата» попали в расширенный список сборной.

«Да, и Лев Скворцов тоже», — добавил тренер.

В сентябре национальная команда Казахстана проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024. 7 числа казахстанские футболисты сыграют с финской сборной, а 10 сентября — с командой Северной Ирландии.

Зуев на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне футболист выступал за «Крылья Советов», которые покинул в связи с истечением срока контракта. В августе сообщалось, что 27-летний полузащитник ведет переговоры с «Сочи».