Защитник «Астаны» Габышев из-за травмы пропустит матчи до конца года

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Михаил Габышев получил травму и выбыл из строя до конца года, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 33-летний футболист получил повреждение во время тренировки перед матчем с «Кайратом». Сам защитник отметил, что он также не сможет принять участие в ближайших играх сборной Казахстана против Финляндии и Северной Ирландии.

Габышев выступает за «Астану» с 2022 года. В составе этой команды он стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.

За сборную Казахстана защитник провел 10 матчей. За молодежную команду на его счету 2 игры.