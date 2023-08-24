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«Тобол» — «Виктория Пльзень»: трансляция матча Лиги конференций УЕФА

«Тобол» сыграет с чешской «Викторией Пльзень» в рамках заключительного раунда квалификации Лиги конференции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Милич Чурчич, главный тренер ФК «Тобол».
Фото ФК «Тобол», Соцсети

В четверг, 24 августа казахстанский «Тобол» сыграет с чешской «Викторией Пльзень» в рамках заключительного раунда квалификации Лиги конференции. Матч пройдет на «Центральном стадионе» в Костанае (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Арбитр встречи — Мариан Александру Барбу (Румыния).

Лига конференций. Плей-офф
24 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Виктория Пл

В Казахстане прямой эфир матча «Тобол» — «Виктория Пльзень» покажет телеканал Qazsport и портал Sports.kz.

В России легальной трансляции не будет. Посмотреть видеотрансляцию можно с помощью кабельных операторов, которые транслируют Qazsport. Также игра будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Формальные события и статистика матча «Тобол» — «Виктория Пльзень» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр»

Футбол
Лига конференций
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Тобол
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