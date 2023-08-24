В четверг, 24 августа казахстанский «Тобол» сыграет с чешской «Викторией Пльзень» в рамках заключительного раунда квалификации Лиги конференции. Матч пройдет на «Центральном стадионе» в Костанае (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Арбитр встречи — Мариан Александру Барбу (Румыния).

В Казахстане прямой эфир матча «Тобол» — «Виктория Пльзень» покажет телеканал Qazsport и портал Sports.kz.

В России легальной трансляции не будет. Посмотреть видеотрансляцию можно с помощью кабельных операторов, которые транслируют Qazsport. Также игра будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Формальные события и статистика матча «Тобол» — «Виктория Пльзень» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр»