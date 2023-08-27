27 августа, в воскресенье, «Тобол» дома примет «Ордабасы» в матче 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Игра пройдет на Центральном стадионе в городе Костанай, начало — в 18.00 по московскому времени.

На YouTube-канале PFLK TV в прямом эфире можно будет посмотреть матч «Тобол» — «Ордабасы». Трансляция возможна только внутри Казахстана, поэтому необходимо подключить VPN при просмотре из России. Видеотрансляция игры также будет доступна на канале Qazsport, начало — в 17.55.

«Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги с 27 очками. «Ордабасы» располагается на первой строчке с 48 баллами.

Чемпионат Казахстана: расписание и трансляции матчей 21 тура — по ссылке.

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