Россияне в чемпионате Казахстана: кто играет в казахстанской лиге

Чемпионат Казахстана стартовал 4 марта, последний тур запланирован на 28 и 29 октября 2023 года. В текущем сезоне принимают участие 14 команд, в которых заявлены 25 российских футболистов.

«Атырау»

Евгений Козлов, полузащитник

Сослан Такулов, защитник

«Актобе»

Мирослав Лобанцев, вратарь

Дмитрий Яшин, защитник

«Кайрат»

Вадим Ульянов, вратарь

Виктор Васин, защитник

Антон Крачковский, полузащитник

Дмитрий Сергеев, полузащитник

«Карасай»

Максим Чиканчи, нападающий

«Тобол»

Иван Коновалов, вратарь

Альберт Габараев, защитник

«Кайсар»

Степан Сикач, вратарь

Владимир Генайтис, защитник

«Жетысу»

Сергей Ревякин, вратарь

Лайонел Адамс, защитник

«Шахтер»

Виктор Дмитриенко, защитник

«Окжетпес»

Вячеслав Граб, вратарь

Никита Чагров, вратарь

Алексей Татаев, защитник

Руслан Болов, нападающий

«Каспий»

Георгий Бугулов, защитник

Михаил Черномырдин, нападающий

Потапов Егор, защитник

«Аксу»