Футбол
Казахстан
Новости
Таблица Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
Казахстан

Сегодня, 15:00

Россияне в чемпионате Казахстана: кто играет в казахстанской лиге

В казахстанской премьер-лиге играют 25 российских футболистов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирослав Лобанцев.
Фото ФК «Актобе», Соцсети

Чемпионат Казахстана стартовал 4 марта, последний тур запланирован на 28 и 29 октября 2023 года. В текущем сезоне принимают участие 14 команд, в которых заявлены 25 российских футболистов.

«Атырау»

  • Евгений Козлов, полузащитник
  • Сослан Такулов, защитник

«Актобе»

  • Мирослав Лобанцев, вратарь
  • Дмитрий Яшин, защитник

«Кайрат»

  • Вадим Ульянов, вратарь
  • Виктор Васин, защитник
  • Антон Крачковский, полузащитник
  • Дмитрий Сергеев, полузащитник

«Карасай»

  • Максим Чиканчи, нападающий

«Тобол»

  • Иван Коновалов, вратарь
  • Альберт Габараев, защитник

«Кайсар»

  • Степан Сикач, вратарь
  • Владимир Генайтис, защитник

«Жетысу»

  • Сергей Ревякин, вратарь
  • Лайонел Адамс, защитник

«Шахтер»

  • Виктор Дмитриенко, защитник

«Окжетпес»

  • Вячеслав Граб, вратарь
  • Никита Чагров, вратарь
  • Алексей Татаев, защитник
  • Руслан Болов, нападающий

«Каспий»

  • Георгий Бугулов, защитник
  • Михаил Черномырдин, нападающий
  • Потапов Егор, защитник

«Аксу»

  • Арсен Сиукаев, вратарь
  • Евгений Кобзарь, полузащитник
Футболисты &laquo;Кайрата&raquo;. Казахстан: календарь матчей и команды казахстанской лиги по футболу

Футбол
ФК Актобе
ФК Атырау
ФК Кайрат
0
Читайте также
Новый «МЮ» = развлечение. Готов ли тен Хаг к конкуренции с Гвардиолой и его «Ман Сити»?
У IBU возникли претензии к Кубку Содружества. На него запретят приглашать иностранцев?
Тело просившей не убивать ее 16-летней девушки нашли на Урале
CNN рассказал о первом отчете Украины перед США о кассетных боеприпасах
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Казахстана: расписание матчей 19-го тура 12 — 13 августа
Новости
RSS RSS
Все новости