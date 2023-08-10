Россияне в чемпионате Казахстана: кто играет в казахстанской лиге
В казахстанской премьер-лиге играют 25 российских футболистов
Чемпионат Казахстана стартовал 4 марта, последний тур запланирован на 28 и 29 октября 2023 года. В текущем сезоне принимают участие 14 команд, в которых заявлены 25 российских футболистов.
«Атырау»
- Евгений Козлов, полузащитник
- Сослан Такулов, защитник
«Актобе»
- Мирослав Лобанцев, вратарь
- Дмитрий Яшин, защитник
«Кайрат»
- Вадим Ульянов, вратарь
- Виктор Васин, защитник
- Антон Крачковский, полузащитник
- Дмитрий Сергеев, полузащитник
«Карасай»
- Максим Чиканчи, нападающий
«Тобол»
- Иван Коновалов, вратарь
- Альберт Габараев, защитник
«Кайсар»
- Степан Сикач, вратарь
- Владимир Генайтис, защитник
«Жетысу»
- Сергей Ревякин, вратарь
- Лайонел Адамс, защитник
«Шахтер»
- Виктор Дмитриенко, защитник
«Окжетпес»
- Вячеслав Граб, вратарь
- Никита Чагров, вратарь
- Алексей Татаев, защитник
- Руслан Болов, нападающий
«Каспий»
- Георгий Бугулов, защитник
- Михаил Черномырдин, нападающий
- Потапов Егор, защитник
«Аксу»
- Арсен Сиукаев, вратарь
- Евгений Кобзарь, полузащитник
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