Адиев: «Я очень слабый тренер, когда нет раздевалки. Но когда она есть, у меня что-то получается»

Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, когда у команды произошел психологический перелом, и вспомнил свои слова игрокам, сказанные в первый день совместной работы.

— Наверное, переломной стала вторая победа в Лиге наций — над Словакией. Перед тем мы обыграли Азербайджан при очень рваной игре. Спортивной наглости, уверенности нам не хватало — и когда поехали в Словакию, попросил футболистов не прижиматься к своим воротам. Понятно, что играть слишком высоко было рискованно, но я попросил действовать агрессивнее, прессинговать.

После того как нам это удалось, особенно во втором тайме, мы зашли в раздевалку — и там, мне кажется, наш союз и состоялся. Хотя я ребятам в первый же день сказал: «Я очень слабый тренер, когда нет раздевалки. Но когда она есть, у меня иногда что-то получается».

Адиев в апреле 2022 года стал главным тренером сборной Казахстана. Ранее он работал в «Ахмате», «Анжи», «Чайке», «Легионе Динамо» и «Шахтере».