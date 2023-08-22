Адиев: «Перед игрой с Данией сказал брату: «Чувствую, если неудачно сыграем, меня уничтожат!»

Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как у него складываются отношения с местной прессой.

— Как у вас складываются отношения с казахстанской прессой? Случались ли конфликты? Сумели ли внушить журналистам свое видение?

— Тренера всегда оценивают по результату. Будут победы — будут хорошо писать, стану проигрывать — последними словами начнут крыть. Когда выигрываешь, это всегда освещают хорошо. У меня появилось много друзей-корреспондентов, которые искренне приглашают меня общаться. Фон у нас сейчас хороший.

Но был и ряд поражений: два в товарищеских матчах, в отборе от Словении. Сразу начали негативно писать, на пресс-конференциях высказываться. Я даже немного был удивлен. Думал, что после победы в группе Лиги наций какой-то карт-бланш журналисты и болельщики мне дадут. И в этот момент понял всю сложность своей работы.

Когда вечером накануне игры с Данией поднялся в номер, то позвонил младшему брату, с которым делюсь всем сокровенным и обсуждаю все проблемы: «Муслим, ты знаешь, если завтра мы сыграем неудачно, то чувствую, что меня уничтожат!» Но брат меня успокоил: «Ты, главное, к игре готовься!» И тем не менее я понял, что удачные игры продолжают мою карьеру в сборной, а неудачные могут и не простить.

Сборная Казахстана 26 марта одержала победу над командой Дании (3:2) в матче 2-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.