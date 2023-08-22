Адиев: «Связываю травматичность Зайнутдинова с частой сменой позиций»

Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» охарактеризовал роль Бахтиера Зайнтудинова в национальной команде.

— Как бы охарактеризовали роль Зайнутдинова в сборной?

— Он — наш ключевой игрок, лидер как на поле, так и вне его. Очень воспитанный парень, с которым всегда можно поговорить, человек, до мозга костей пропитанный своей сборной.

Но главное, что я всегда пытаюсь донести ребятам, — у нас не футболисты играют и выигрывают, а сборная. Мы всегда должны быть вместе. Поэтому, если тот же Баха травмирован — а мы в таких ситуациях были уже неоднократно, — кто бы его ни заменял, мы всегда едины.

— С чем связываете его повышенную травматичность?

— Может прозвучать удивительно, но мне приходит в голову частая смена позиции. В ЦСКА он играл защитником, сейчас — латералем. В сборной может действовать в середине поля. Возможно, эти частые перестроения какое-то влияние на это имеют. Хотелось бы, чтобы у него была более стабильная позиция.

— Как вы выражаетесь, Зайнутдинов — это игрок мечты Лобановского. Вы его в тренировочном процессе на скольких позициях пробовали?

— С тренировками тяжелее. Футболистов из чемпионата Казахстана я получаю раньше благодаря помощи федерации футбола, а вот игроков из других первенств — всего за два дня до первой игры. С ними приходится работать с листа. Понятно, что из-за этого есть определенные проблемы в игре. Когда ставлю Баху в середину или чуть выше, то понимаю, что он может «сделать разницу». Но тренировочных дней на новой позиции не хватает, и поэтому он не всегда оказывается способен повлиять на результат.