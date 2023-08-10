Чемпионат Казахстана: расписание матчей 19-го тура 12 — 13 августа
«Окжетпес» и «Жетысу» сыграют 12 августа 2023 в чемпионате Казахстана
Премьер-лига стартовала 4 марта, последний тур запланирован на 28 и 29 октября 2023 года. Всего в лиге 26 туров. 12 и 13 августа пройдут матчи 19-го тура чемпионата Казахстана.
12 августа, суббота
«Окжетпес» — «Жетысу» — начало игры в 14:00
«Атырау» — «Каспий» — начало игры в 16:00
13 августа, воскресенье
«Кызыл-Жар» — «Шахтер» — начало игры в 14:00
«Кайрат» — «Тобол» — начало игры в 16:00
«Кайсар» — «Ордабасы» — начало игры в 18:00
«Аксу» — «Актобе» — начало игры в 18:00
Полный календарь чемпионата Казахстана представлен на нашем сайте «СЭ»
На данный момент в турнирной таблице лидирует «Ордабасы», а в зоне вылета находятся «Мактаарал» и «Аксу».
Следить за актуальными изменениями в турнирной таблице можно на сайте «СЭ»
Новости