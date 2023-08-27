27 августа, в воскресенье, «Атырау» дома примет «Актобе» в матче 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Встреча пройдет на стадионе Мунайшы в городе Атырау, начало — в 16.00 по московскому времени.

Матч «Атырау» — «Актобе» в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны, чтобы включить ее с территории России, необходимо подключить VPN.

«Атырау» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. «Актобе» располагается на второй строчке с 40 баллами.

Чемпионат Казахстана: расписание и трансляции матчей 21 тура — по ссылке.

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