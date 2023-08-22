Футбол
Казахстан
Новости
Таблица Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
Казахстан

Сегодня, 13:30

Адиев рассказал, что вначале пошел работать в сборную Казахстана за втрое меньшую зарплату, чем у него была в «Шахтере» из Караганды

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.
Магомед Адиев.
Фото kff.kz

Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что вначале пошел работать в сборную Казахстана за втрое меньшую зарплату, чем у него была на предыдущем месте работы — в «Шахтере» из Караганды.

— На первой пресс-конференции в сборной вас спросили: «Вы понимаете, в какую слабую команду попали?» Как вы к такому вопросу отнеслись? Осознавали ли, какое отношение в тот момент было к сборной в стране, и как его ломали?

— Мне этот вопрос задали даже дважды, под разным соусом. Я был очень удивлен — как можно так не верить в свою сборную? И то же самое было у футболистов. Мне такая психология очень резанула слух. Журналисты действительно вовсю критиковали своих игроков.

Я не думал, что это слабая сборная. Больше воспринимал это как вызов самому себе. Контракт у меня был небольшой — в «Шахтере» из Караганды зарабатывал в три раза больше. Но финансы в данном случае меня не интересовали. Когда президент федерации выбирал между несколькими кандидатами, я ему сказал, что мечтаю об этой сборной! Он спросил: «Справишься?»

У нас был долгий разговор. «Я вам, когда приходил в «Шахтер», сказал эту фразу, скажу и сейчас: «Стыдно не будет!» Понимал, что это мой вызов, мой шанс. Хотя понимал, что критика от болельщиков обязательно пойдет. Неизвестный тренер, приехал из России. И негатива на первых порах было много. Но я удалил свои аккаунты в соцсетях и дал себе слово не забивать голову ненужной информацией. Как когда-то Станислав Саламович сказал, «тренер должен быть глух и нем к тому, что пишут и говорят». Сказал себе, что надо выполнить свою работу как можешь, а что из этого выйдет, время покажет.

— Вы по сей день зарабатываете втрое меньше, чем в Караганде?

— Нет, сейчас федерация оценила меня по достоинству!

Магомед Адиев. «Черчесов на меня посмотрел и говорит: «Все-таки в нас, кавказцах, что-то особенное есть!» Интервью Магомеда Адиева
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Шахтер (Караганда)
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев: «Я очень слабый тренер, когда нет раздевалки. Но когда она есть, у меня что-то получается»

Адиев: «Перед игрой с Данией сказал брату: «Чувствую, если неудачно сыграем, меня уничтожат!»
Новости
RSS RSS
Все новости