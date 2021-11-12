Лучший бомбардир РПЛ, лучший трансфер «Локо», лидер и новичок «Спартака». Сегодня у молодежки решающий матч со Словакией

Россия рвется на Евро.

Вчера первая сборная одержала важную победу над Кипром (6:0), а сегодня у российской молодежки фактически решающий матч в группе — со Словакией.

Напомню, что лидирует в нашем секстете Испания, с которой соперничать практически нереально — наши уступили в очном матче 1:4. Россия идет на втором месте, выиграв три другие встречи — у Мальты, Северной Ирландии и Молдавии. А Словакия — третья, это наш главный конкурент. При этом лучшая сборная среди занявших вторые места в группах пройдет на Евро напрямую, а остальные будут играть стыковые матчи.

Словакия уже уступила не только испанцам, но и Северной Ирландии, так что сегодняшняя победа в Химках была бы крайне важна в борьбе за вторую позицию. Да и на первую хоть какие-то шансы оставит — с Испанией дома играть 16 ноября, чем черт не шутит.

Тем более что состав, как и у предыдущего созыва, весьма достойный, если не сильнее. К тому же Карпин оставил его максимально боеспособным, никого не забрав в первую сборную.

В молодежке и лучший бомбардир РПЛ Агаларов. И стабильно забивающий за «Динамо» Тюкавин. И Умяров, которого в последнее время считают чуть ли не лидером «Спартака». Получил травму — красно-белые сразу затрещали по швам. Выздоровел — стал символом возрождения в матче с «Локомотивом», еще и сам сравнял счет. И Марадишвили, который пока проявляет себя лучше всех из летних новичков железнодорожников. И Хлусевич — первый зимний новобранец «Спартака», купленный у «Арсенала» за три миллиона евро. И Мухин, игравший на Евро-2020.

Есть в составе и другие заметные в РПЛ футболисты — Пруцев, Игнатов, Литвинов, Прохин, Боженов, Сильянов, Степанов, Карапузов, Черников, Сулейманов. А также Иосифов и Севикян, решившие пробиваться в большой футбол в испанских лигах.

В общем, у Михаила Галактионова подобрался приличный коллектив, за которым с интересом понаблюдаем в важном матче со Словакией. Сегодня в 20.00.