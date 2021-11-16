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Российская молодежка показала, что такое смелый футбол. Наверное, именно о таком мечтал Карпин

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:25
16 ноября. Химки. Россия U-21 — Испания U-21 — 1:0. Стычка футболистов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 ноября. Химки. Россия U-21 — Испания U-21 — 1:0. Стычка футболистов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Красивая победа над Испанией — 1:0.
Валерий Карпин. «Не уверен, смогу ли психологически подготовить сборную к стыкам». Карпин — о мыслях об уходе и возвращении Дзюбы

Интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина в «Коммент.Шоу» получилось едва ли не более резонансным, чем поражение национальной команды в Хорватии. Ярких высказываний было много, в том числе такое: «Лучше бы мы проиграли 0:3, но играли в футбол».

Перед матчем с Испанией главное, чего хотелось от российской молодежки, — чтобы она именно сыграла в футбол, а не вышла на поле вымучивать результат. Тем более что турнирная ситуация позволяла расслабиться и не зажиматься. Давайте честно — испанцы объективно сильнее и вряд ли упустят первое место в группе. Игра первого круга, завершившаяся со счетом 1:4, это совершенно четко показала. И 1:4 были совершенно по делу. При этом второе место от команды Михаила Галактионова никуда деться не должно — отрыв от Словакии в шесть очков позволяет быть спокойным. Да и класс у нас выше, что показал очный матч, не говоря уже о Северной Ирландии.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Голы
Тюкавин, 60 (1:0)
Россия U21
Бориско Степанов Кузьмичев Прохин Сильянов Умяров Мухин Марадишвили (Пруцев, 57 ) Хлусевич Агаларов (Тюкавин, 58 ) Севикян (Сулейманов, 47 )
Испания U21
Агирресабала Миранда Фонтан Гильямон Франсес Туррьентес (Гарсия, 53) Венседор (Грагера, 47) Сансет (Камельо, 69) Лобете (Кампос, 46) Руис (Уильямс, 83) Серхио Гомес
Предупреждения
Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89  -  Туррьентес 34, Венседор 45
Судьи
Йохем Камфайс
12&nbsp;ноября. Химки. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 3:0. Россияне разгромили словаков в&nbsp;матче молодежных сборных. Россия перед битвой с Испанией размялась на словаках. У Хлусевича и Агаларова — голы-красавцы, у Тюкавина — чудо-пас

Так что в этих обстоятельствах можно было выйти и просто сыграть в футбол в свое удовольствие, кайфуя от противостояния с сильным соперником — то, чего российским командам любого уровня и статуса категорически не хватает. В кои-то веки поставить процесс выше результата (но и не совсем уж забывая о последнем).

В итоге мы увидели лучший, на мой взгляд, перформанс российской команды в 2021 году в международном матче — на уровне как сборных, так и клубов. Смотреть матч с Испанией было в кайф. А футболистам, судя по всему, в кайф было играть — то самое ощущение, которого так сильно не хватает. У нас ведь на поле обычно выходят работать, бороться, сражаться, добывать результат, защищать честь родины и заниматься прочей псевдопатриотической шелухой, а не просто играть в футбол.

Борьбы, конечно, игроки российской молодежки не избегали, а в отбор шли яростно и резко — так, что испанцы периодически с громкими криками валились на ледяной химкинский газон, а голландский рефери раздавал желтые карточки. Но при этом это была здоровая агрессия, сочетавшаяся с прессингом, хорошим розыгрышем мяча и классными действиями в переходных фазах — в атаку россияне выбегали отменно.

16&nbsp;ноября. Химки. Россия U21&nbsp;&mdash; Испания U21&nbsp;&mdash; 1:0. Россия сенсационно обыграла Испанию. Что нужно, чтобы попасть на ЧЕ-2023 и Олимпиаду-2024?

Это был тот самый пресловутый смелый футбол, который на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера сборной России озвучивал Карпин. Оказывается, граждане РФ могут в него играть в матчах с топ-соперниками, и играть на протяжении почти всех 90 минут. Да, Испания была не в сильнейшем составе, без Хиля, Пино и Ниньо, которые и сделали результат в начале сентября, но там и без них хватает приличных ребят, с глубиной ростера точно все порядке.

И даже если эта российская молодежка станет второй в отборочной группе (а так, скорее всего, и будет), даже если не попадет в финальный турнир ЧЕ-2023, она точно собиралась не зря. Они совершенно точно кайфанули, а мы вместе с ними.

Точный удар Константина Тюкавина принес победу сборной России.

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