Российская молодежка показала, что такое смелый футбол. Наверное, именно о таком мечтал Карпин

Красивая победа над Испанией — 1:0.

Интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина в «Коммент.Шоу» получилось едва ли не более резонансным, чем поражение национальной команды в Хорватии. Ярких высказываний было много, в том числе такое: «Лучше бы мы проиграли 0:3, но играли в футбол».

Перед матчем с Испанией главное, чего хотелось от российской молодежки, — чтобы она именно сыграла в футбол, а не вышла на поле вымучивать результат. Тем более что турнирная ситуация позволяла расслабиться и не зажиматься. Давайте честно — испанцы объективно сильнее и вряд ли упустят первое место в группе. Игра первого круга, завершившаяся со счетом 1:4, это совершенно четко показала. И 1:4 были совершенно по делу. При этом второе место от команды Михаила Галактионова никуда деться не должно — отрыв от Словакии в шесть очков позволяет быть спокойным. Да и класс у нас выше, что показал очный матч, не говоря уже о Северной Ирландии.

Так что в этих обстоятельствах можно было выйти и просто сыграть в футбол в свое удовольствие, кайфуя от противостояния с сильным соперником — то, чего российским командам любого уровня и статуса категорически не хватает. В кои-то веки поставить процесс выше результата (но и не совсем уж забывая о последнем).

В итоге мы увидели лучший, на мой взгляд, перформанс российской команды в 2021 году в международном матче — на уровне как сборных, так и клубов. Смотреть матч с Испанией было в кайф. А футболистам, судя по всему, в кайф было играть — то самое ощущение, которого так сильно не хватает. У нас ведь на поле обычно выходят работать, бороться, сражаться, добывать результат, защищать честь родины и заниматься прочей псевдопатриотической шелухой, а не просто играть в футбол.

Борьбы, конечно, игроки российской молодежки не избегали, а в отбор шли яростно и резко — так, что испанцы периодически с громкими криками валились на ледяной химкинский газон, а голландский рефери раздавал желтые карточки. Но при этом это была здоровая агрессия, сочетавшаяся с прессингом, хорошим розыгрышем мяча и классными действиями в переходных фазах — в атаку россияне выбегали отменно.

? ТЮ-КА-ВИН! Забил спустя 2 минуты после выхода на замену. В ворота одной из сильнейших молодежек мира!



А может именно этого парня нам не хватило в Сплите? pic.twitter.com/cxdQSRyhT6 — Матч ТВ (@MatchTV) November 16, 2021

Это был тот самый пресловутый смелый футбол, который на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера сборной России озвучивал Карпин. Оказывается, граждане РФ могут в него играть в матчах с топ-соперниками, и играть на протяжении почти всех 90 минут. Да, Испания была не в сильнейшем составе, без Хиля, Пино и Ниньо, которые и сделали результат в начале сентября, но там и без них хватает приличных ребят, с глубиной ростера точно все порядке.

И даже если эта российская молодежка станет второй в отборочной группе (а так, скорее всего, и будет), даже если не попадет в финальный турнир ЧЕ-2023, она точно собиралась не зря. Они совершенно точно кайфанули, а мы вместе с ними.