Захарян и Тюкавин разрывают РПЛ и готовятся к молодежному Евро. Но «Динамо» этого мало

В молодежной сборной России больше всего выпускников школы бело-голубых.

В матче последнего тура «Краснодар» — «Динамо» в стартовом составе одной команды вышло пять воспитанников собственной школы, а другой — ни одного. Если вы на пару лет отвлеклись от дел в российском футболе, то наверняка уверены, что своя молодежь играла у «быков».

Ведь Сергей Галицкий построил шикарную инфраструктуру для академии, вкладывает много сил и средств в подрастающее поколение, а лет десять назад говорил, что цель — 11 воспитанников в стартовом составе.

На деле же краснодарских выпускников в клубе все меньше. Фактически твердое место в составе имеет лишь голкипер Сафонов, но и он сейчас травмирован. «Динамо» же, напротив, оседлало молодежную волну.

И теперь в сборной Михаила Галактионова в финальной части Евро больше всего представителей именно академии бело-голубых — пятеро (Евгеньев, Калугин, Грулев, Захарян и Тюкавин). На втором месте — как раз «Краснодар» (Адамов и Голубев, уже покинувшие «быков», а также Уткин и Шапи). По два выпускника школ «Зенита» (Круговой и Обляков), «Спартака» (Максименко и Ломовицкий), ЦСКА (Тикнизян и Чалов), «Локомотива» (Куликов и Глебов) и «Чертаново» (Ломаев и Умяров).

А ведь у «Динамо» был период длительного застоя в этом направлении. Первые лет пятнадцать XXI века радовали яркими выпускниками крайне редко. Из школы попало в основной состав и играло там существенную роль считанное число футболистов: Половинчук, троица 1987 года рождения Шунин и братья Комбаровы да Соловьев, сверкнувший и сразу уехавший в «Зенит». Кто-то еще назовет Мурыгина, Кирилла Новикова, Свежова, Чичерина, еще ряд фамилий, но все же яркий след им оставить по разным причинам не удалось.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

И только в последнее время динамовская академия действительно стала приносить реальные плоды. Начиная, пожалуй, с ребят 1994 года рождения. Тот набор выпустил Ташаева, Живоглядова и Панюкова. А в последнее время вообще случился прорыв. Лещук, Скопинцев, Антон Терехов, Грулев, Евгеньев, Москвичев, Слепов, Школик, Данилин, Кутицкий, Липовой, Захарян, Тюкавин — все эти футболисты выходили на поле в официальных матчах основы за последний год. Можно целую команду с парой запасных собрать.

К мечте Галицкого в «Динамо» сейчас гораздо ближе, чем в «Краснодаре». Скажем, в победной кубковой встрече со «Спартаком» в стартовом составе оказались семеро выпускников школы бело-голубых.

Очередной импульс ей должна дать идея с эндаументом размером в 5 миллиардов рублей. Два из них уже выделены, и эти средства нельзя тратить. Они будут работать на финансирование академии.

В «Динамо» не забывают о результатах (бело-голубые на днях выиграли зимнее первенство Москвы, уверенно опередив «Локо», ЦСКА, «Спартак» и «Чертаново), но понимают, что главное — не медали на детском и юношеском уровнях, а воспитание ярких футбольных личностей.

Таких, как 17-летний Захарян и 18-летний Тюкавин, уже заявляющие о себе в полный голос. В отборочном турнире молодежного Евро они не участвовали, однако за февральские и мартовские игры в РПЛ убедили Галактионова в необходимости привлечь обоих бело-голубых для подготовки к решающей стадии турнира.

Отметим, что по возрасту два юных динамовца подходят не только этому и следующему созывам молодежной сборной, но и через один, где будут выступать ребята 2002 года рождения и младше.

А в «Динамо» уже ждут от школы новых имен для основы. Например, в кубковой встрече со «Спартаком» на правый фланг обороны вышел Кутицкий (2002 г.р.) и сыграл сверхуверенно. Перед встречей с «Краснодаром» с основой тренировался также 18-летний Галкин — друг Тюкавина, который в академии считался не менее талантливым, чем автор дубля в ворота «Краснодара». Есть перспективные ребята и в более юных возрастах.

Их время еще придет, а отличный пример перед глазами — пятеро одноклубников на молодежном Евро.

Первый матч нашей сборной уже в четверг, 25 марта, — против Исландии.