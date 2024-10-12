Восемь мячей за два матча и чудо-гол Ковальчука. Молодежная и юношеская сборные России сыграли в Китае

Максим Алланазаров — о новом поколении российских футболистов.

Сборные России U15 и U21 провели первые матчи в Китае в рамках октябрьского тренировочного сбора. Обе команды победили своих соперников без особого труда и сотворили по шедевральному голу в каждом из матчей.

Наши команды прибыли в Китай за день до первых игр и разместились в 120 километрах от Пекина — на базе сборных Китая по футболу разных возрастов. Много зелени, отличная инфраструктура и поля, удаленность от крупных городов — в таких условиях наши команды проведут октябрьский тренировочный сбор в Поднебесной.

Стоит отметить, что база китайцев хоть и достаточно хорошая, но до краснодарского футбольного центра Сергея Галицкого ей еще далеко. Никаких технических инноваций, к которым мы привыкли в исполнении Китая в последние годы, тут нет. Но все, конечно, сделано с удобством и определенным комфортом.

Первой на матч в игровой день вышла команда Ивана Шабарова, но не почувствовала никакого сопротивления от хозяев. Китайцы рассыпались еще по ходу первого тайма. В составе сборной России можно отметить Дмитриева, Салтыкова и Кирша. Первые двое забивали, отдавали и зарабатывали пенальти, а Илья, кажется, не сделал ни одной неточной передачи и грамотно руководил обороной.

Как и писал ранее, на уровне молодежных сборных (Китай, кстати, выставил команду на год старше) Дмитриев очень сильно выделяется. У парня получается практически все. Посмотрите его гол и сами все поймете.

Надеюсь, что Игорь будет расти и в чемпионате России, хотя считаю, что его нужно было оставлять в «Урале», а не дергать в «Крылья». Но задумку агентов и «Спартака» понять можно — Осинькин в Самаре умеет и любит работать с молодыми.

Во втором тайме Шабаров сделал несколько замен, его команда оставила ворота сухими и смогла забить еще несколько мячей. Украшением матча стала передача ростовчанина Колтакова. Леха забросил шведой из центра, отрезал всех защитников и вывел один на один Никишина — 6:0.

11 октября. Юношеская сборная России U-15 обыграла Китай (2:0). Фото РФС

Через час после молодежки на соседнем поле начинала свой матч юношеская команда. Пацаны Владимира Волчека не смогли победить так легко, как их старшие товарищи, но тоже свой матч выиграли (2:0). Особенно запомнился гол, который забил сын Ильи Ковальчука Филипп. Батя может быть доволен, мяч действительно получился отличным. Еще один голешник на счету спартаковца Ильи Иварлака.

Отличное начало сбора для наших команд. Подобные матчи в сегодняшнее время помогают забыть о дисквалификациях наших команд и позволяют молодым футболистам почувствовать атмосферу международных соревнований.