Молодежка забила три гола за шесть минут. Россия крупно обыграла Литву

Дубль Тюкавина и автогол соперника.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Литва U21 — Россия U21 — 0:3 (0:0)

Голы: Тюкавин, 65 (0:1). Узела, 68 — в свои ворота (0:2). Тюкавин, 71 (0:3).

Литва U21: Урбайтис, Янсонас, Н.Зебраускас, Армалас, Узела, Калинаускас (Расимавичюс, 79), Петкевичюс, Раманаускас (К.Зебраускас, 84), Паулаускас (Должников, 79), Зубаускас (Климавичюс, 69), Миласюс (Анисас, 84).

Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Классен, 85), Боженов, Умяров (Сулейманов, 64), Пруцев, Марадишвили (Кравцов, 75), Литвинов (Кузьмичев, 85), Мухин, Тюкавин (Игнатов, 85).

Предупреждения: Миласюс, 8. Умяров, 34. Калинаускас, 50. Мухин, 76. Н.Зебраускас, 85. Игнатов, 89.

Судья: Егер (Австрия).

12 октября. Алитус. Стадион «SRC Alytus».

Российская молодежка нас в последние годы чаще радовала, чем огорчала. Весь состав теперь с серьезным опытом игр в РПЛ, весной в кои-то веки сборная играла в финальной части Евро.

Неплохо начала и новый отборочный цикл. Многие, правда, критично отнеслись к поражению от Испании, но там уровень сверхсерьезный — тем не менее наши вели в счете. А потом просто катком прошлись по Мальте — 6:0, с преимуществом по игре, какого мне не приходилось видеть давно. Да, соперник слабый, но за пару дней до этого обыграл Северную Ирландию — 4:1. Значит, что-то может.

А вот в октябрьских матчах такого цельного впечатления от нашей молодежки уже не было. Северную Ирландию дома обыграли натужно, всего 1:0. А в Литве были мучения целый час.

Россияне не навязали свою игру сопернику, а подстроились под предложенный хозяевами футбол. На узком поле при большой плотности редко когда проходило больше двух передач подряд. Хаос, да и только.

Выглядело это печально, однако что подкупает в этой команде — она не опускает руки. Гнет и гнет свою линию, как бы ни складывалась ситуация. В итоге литовцы не выдержали темпа, выдохлись, начали ошибаться, чем и воспользовались подопечные Михаила Галактионова.

Сулейманов накрыл соперника, а Тюкавин убежал один на один, точно пробив в дальний угол. Затем литовцы под прессингом забили себе сами. После чего Тюкавин замкнул прострел Марадишвили справа. Три гола за шесть минут быстренько подняли настроение.

Тюкавин зарешал в молодежке — сделал дубль за 6 минут ?



Такой Костя пригодился бы Карпину в ноябре? pic.twitter.com/bPZWmeHKGx — Матч ТВ (@MatchTV) October 12, 2021

Теперь многое в нашей группе решится в ноябре, когда Россия примет дома Словакию (12-го) и Испанию (16-го).