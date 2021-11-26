В России растет отличная смена: обыграли Испанию, Германию и Англию

В будущее можно смотреть с оптимизмом.

Горечь поражения первой сборной России в Хорватии болельщикам скрасили победы на других фронтах — успехами отметились молодежная сборная России, юношеские мужские и женские команды.

Важно, что эти победы были добыты в атакующем стиле — никто не отбивался весь матч в обороне, чтобы добиться необходимого результата. Даже против мощной испанской молодежки Россия сыграла ярко и современно. Этот правильный стиль — интенсивный футбол с прессингом и постоянной работой с мячом — помогает ребятам развиваться.

Молодежка Галактионова победила Испанию и рвется на Евро-2023

Молодежка преподнесла настоящий сюрприз. Команда под руководством Михаила Галактионова в важнейшем матче отбора Евро-2023 против Испании добилась победы 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин. Россия занимает второе место в группе С с 15 очками, уступая Испании только по дополнительным показателям из-за поражения в гостях со счетом 1:4.

На Евро напрямую отправятся сборные, занявшие первые места в своей группе, а также лучшая команда по очкам среди вторых мест. Другие сборные со второго места сыграют в стыковых матчах. Впереди в отборе у России встречи с Литвой, Северной Ирландией, Словакией и Мальтой — нужно набирать максимум очков и ждать осечки Испании. Впрочем, даже если фаворит продолжит победное шествие, то четыре выигрыша наших наверняка позволят стать лучшей командой, занявшей второе место.

Уровень состава молодежки позволяет возлагать на нее большие ожидания. Тюкавин немало забивает и в «Динамо», не говоря уже об Агаларове — лучшем бомбардире РПЛ с большим отрывом. Хлусевич стал лидером «Арсенала»: за игроком летом гонялись ЦСКА и «Рубин», но в итоге его подписал «Спартак» за солидные 3 миллиона евро. Другой футболист красно-белых тоже заметно определяет игру молодежки — Наиль Умяров, который, как и в клубе, здорово выглядит в центре поля. Максим Мухин — важный игрок в системе ЦСКА, Марадишвили — в «Локомотиве», где быстро оказался на первых ролях после летнего перехода. То есть все лидеры молодежной команды уже и в клубах постепенно выходят на ведущие роли.

Центральный защитник Иван Кузьмичев закрепился в основе «Урала», а Данила Прохин регулярно играет в составе одного из лидеров чемпионата «Сочи». Пруцев, Сильянов, Степанов, Литвинов, Боженов, Игнатов, Карапузов, Сулейманов — эти футболисты молодежки также активно играют в своих клубах в РПЛ.

А Арсен Захарян в свои 18 лет вообще быстро прошел путь из молодежки до основы первой сборной. Играли уже за нее Тюкавин и Мухин, а Агаларов вызывался в команду Валерия Карпина для подготовки к матчам отбора ЧМ.

Группа C

Испания — Россия — 4:1 (Ниньо, 13, 54. Пино, 47, 86 — Агаларов, 10)

Мальта — Северная Ирландия — 4:1 (Энгерер, 24. Весельи, 36, 40, с пенальти. А.Аттард, 84 — Лэйн, 58).

Словакия — Литва — 3:1 (Капралик, 24, 61. Труса, 79, с пенальти — Должников, 56, с пенальти).

Россия — Мальта — 6:0 (Хлусевич, 6, 14. Агаларов, 17, 74. Прохин, 81, Кравцов, 86)

Литва — Испания — 0:2 (Франсес, 32. Пино, 78).

Северная Ирландия — Словакия — 1:0 (Гэлбрейт, 54, с пенальти).

Россия — Северная Ирландия — 1:0 (Прохин, 16)

Литва — Мальта — 2:1 (Милашюс, 38. Калинаускас, 56, с пенальти — Сикссимт, 90+4).

Испания — Словакия — 3:2 (Гильямон, 58. Гомес, 80, с пенальти. Миранда, 88, с пенальти — Бернат, 19. Лихи, 71).

Литва — Россия — 0:3 (Тюкавин, 65. Узела, 68, в свои ворота. Тюкавин, 71)

Словакия — Мальта — 4:0 (Труса, 23, 64, 81, с пенальти. Кадак, 36).

Испания — Северная Ирландия — 3:0 (Гомес, 26, с пенальти, 32. Руис, 56).

Россия — Словакия — 3:0 (Хлусевич, 34. Агаларов, 45. Сулейманов, 82)

Мальта — Испания — 0:5 (Гомес, 23. Руис, 25, 88. Гильямон, 40. Лобете, 50).

Северная Ирландия — Литва — 4:0 (Маккалмонт, 8, 75. О'Нил, 44, с пенальти. Конн, 87).

Россия — Испания — 1:0 (Тюкавин, 60).

Литва — Словакия — 0:2 (Труса, 12. Капралик, 55).

Северная Ирландия — Мальта — 0:2 (Грима, 49. Заммит, 89).

И В Н П М О Испания U21 6 5 0 1 17-4 15 Россия U21 6 5 0 1 15-4 15 Словакия U21 6 3 0 3 11-8 9 Мальта U21 6 2 0 4 7-18 6 Северная Ирландия U21 6 2 0 4 6-10 6 Литва U21 6 1 0 5 3-15 3

25 марта. Мальта — Россия, Испания — Литва, Словакия — Северная Ирландия.

29 марта. Северная Ирландия — Россия, Мальта — Литва, Словакия — Испания.

3 июня. Россия — Литва, Мальта — Словакия, Северная Ирландия — Испания.

7 июня. Словения — Россия, Испания — Мальта, Литва — Северная Ирландия.

Юноши U-19 обыграли Германию, U-17 также вышли в элитный отборочный раунд Евро

Радуют результаты и юношеской команды 2003 года рождения, которая вышла в элитный раунд Евро, обыграв в своей группе Германию — 3:1. Весной наша команда сыграет в отборе, по итогам которого на Евро-2022 в Словакию поедут лучшие команды из семи групп.

Победа над Германией — серьезная заявка перед финальным раундом, где нас ждут сопоставимые по уровню соперники.

Гол плюс два ассиста в составе юношей против немцев оформил форвард «Динамо» Ярослав Гладышев, который в этом сезоне уже трижды выходил в составе первой команды. Полузащитник Артем Соколов активно задействован в РПЛ в составе «Химок» (11 матчей в сезоне), защитники Андрей Лангович и Виктор Мелехин играют в «Ростове» (4 и 3 матча в РПЛ соответственно).

К слову, Гладышев и Соколов, как и Тюкавин, а также уже постоянно играющий во взрослой сборной Арсен Захарян — выпускники Юношеской футбольной лиги. А Соколов — и вовсе лучший футболист первого сезона ЮФЛ.

Не говоря уже еще обо одной экс-звезде ЮФЛ, нападающем 2004 года рождения Сергее Пиняеве, который, несмотря на юный возраст, дебютировал в этом сезоне в премьер-лиге за «Крылья Советов», а в квалификации к Евро забил два гола Фарерам.

Есть в юношеской сборной и игроки из европейских клубов: Антон Ефремов из «Вильярреала», Ярослав Михайлов из «Шальке» и Хабиб Абдусаламов из кипрского «Пафоса».

«Впечатлил настрой, с которым футболисты вышли на матч. Это был именно коллектив. Причем очень дисциплинированный. Стояла задача как минимум не проиграть, а лучше и выиграть. Все показали уровень готовности даже чуть-чуть больше того, что мы от них ожидали», — рассказал после победы над Германией тренер команды Станислав Коротаев.

Россия выиграла все три отборочных матча и с первого места попала в первую корзину при жеребьевке вместе с топовыми сборными — Францией, Италией, Португалией, Нидерландами.

Отборочный турнир чемпионата Европы до 19 лет

Россия — Греция — 1:0 (Гладышев, 70)

Германия — Фареры — 4:1 (Месут Кешик, 3. Эмрехан Гедикли, 73. Каде, 79. Зиб, 90 — Самуэльсен, 53).

Германия — Россия — 1:3 (Гюрпюз, 90+1 — Соколов, 40. Гладышев, 47. Багринцев, 70)

Греция — Фареры — 0:0.

Фареры — Россия — 0:5 (Багринцев, 5. Пиняев, 71, 79, Гладышев, 84, Коваленко, 90+4)

Греция — Германия — 1:1 (Куциас, 62, с пенальти — Каде, 49). Удаление Кульеракис (Греция), 54 (удаление).

И В Н П М О 1. Россия 3 3 0 0 9-1 9 2. Германия 3 1 1 1 6-5 4 3. Греция 3 0 2 1 1-2 2 4. Фареры 3 0 1 2 1-9 1

Не отстают от более старших товарищей и совсем юные ребята — сборная не старше 17 лет, также вышедшая в элитный отборочный раунд Евро по своему возрасту. Команда Владимира Волчека (2005 г.р.) обыграла Румынию (2:0) и Сан-Марино (6:1), а затем в равной борьбе уступила немцам (1:2).

«В игре с Германией мы были близки к положительном результату. До первого пропущенного мяча на 73-й минуте соперник не мог ничего создать у наших ворот. Мы же, напротив, помимо гола имели хорошие возможности увеличить разрыв в счете. Немного подвели реализация и спешка: торопились завершить момент и не всегда принимали правильные решения.

Эта игра стала для нас важным опытом, ранее мы с такими командами не играли. А в элитном раунде все соперники будут уровня Германии. Сейчас понимаем, что темп и динамика игры здесь совсем другие. Скорость принятия решений должна быть гораздо выше. Но в целом наша команда была хорошо подготовлена физически: выдержала всю игру и остались силы, чтобы в концовке добавить. Да, результат не достигнут, но по игре были на равных с немцами», — подвел итоги главный тренер Волчек.

Юноши (до 17 лет). Отборочный турнир чемпионата Европы-2022. Первый раунд

Германия — Сан-Марино — 11:0 (Пейчинович, 2, 36, 47, 72. Ибрагимович, 7. Бишоф, 18, 40, 77. Ваннер, 51. Краттенмахер, 64. Гарсия Посадас, 66).

Румыния — Россия — 0:2 (Козлов, 38. Комиссаров, 90+3). Удаление: Рафаила (Румыния), 22.

Германия — Румыния — 5:0 (Ульрих, 21. Пейчинович, 60, 79, 82. Ваннер, 88).

Россия — Сан-Марино — 6:1 (Комиссаров, 8. Козлов, 20. Глебов, 52, 73, 78. Офицеров, 71 — Ренци, 81).

Россия — Германия — 1:2 (Барановский, 25 — Вайпер Нельсон, 73. Ибрагимович, 86).

Сан-Марино — Румыния — 0:5 (Морару, 43. Борца, 45+2, 54. Сали, 81. Караджа, 85).

И В Н П М О 1. Германия 3 3 0 0 18-1 9 2. Россия 3 2 0 1 9-3 6 3. Румыния 3 1 0 2 5-7 3 4. Сан-Марино 3 0 0 3 1-22 0

Ж енская сборная U-19 прошла в следующий отборочный раунд Евро-2022, U-17 обыграла Англию

Решила свои задачи по выходу в следующий отборочный раунд Евро-2022 и женская сборная U-19. Правда, для этого нужно было не так и много — не занять последнее место в квартете, который выявлял сильнейших в сентябре на мини-турнире в Волгограде.

Команда под руководством Валентина Гавва сначала уступила в упорной борьбе Бельгии — 0:1. Но затем дела пошли лучше — нулевая ничья с сильной сборной Германии и победа в решающем матче над Словенией — 2:1.

Вот что сказал Гавва по итогам мини-турнира: «Нельзя не упомянуть, что раунд проходил в Волгограде, где чуть ли не на каждом шагу исторические памятники. Здесь как нигде ты понимаешь, что такое Родина, ощущаешь, что ты играешь за страну. Я рад, что девочки очень чутко прониклись этим чувством. Наверное, могли сыграть лучше и могли набрать больше очков. Но это спорт. Обязательно проведем работу над ошибками, но все равно считаю наше выступление хорошим и достойным».

Девушки (до 19 лет). Отборочный турнир чемпионата Европы-2022. Первый раунд

Россия — Бельгия — 0:1 (Бутеби, 88)

Германия — Словения — 6:1 (Вамзер, 3. Бюхеле, 21. Штенард, 34, 77. Граве, 48,

Зикаи, 65 — Брумен, 8).

Германия — Россия — 0:0

Бельгия — Словения — 5:0 (Фанзейр, 2. Жакобс, 17. Детрейер, 33. Меювис, 43. Ван Белле, 46).

Словения — Россия — 1:2 (Эрман, 90+5 — Олексюк, 69. Трофимова, 90+2, с пенальти)

Бельгия — Германия — 1:2 (Бутеби, 33 — Вамзер, 7. Зикаи, 25).

И В Н П М О 1. Германия 3 2 1 0 8-2 7 2. Бельгия 3 2 0 1 7-2 6 3. Россия 3 1 1 1 2-2 4 4. Словения 3 0 0 3 2-13 0

В элитном отборочном раунде и девочки не старше 17 лет. Они, в частности, одержали историческую, первую, победу над Англией — 2:0. И пусть дальше были ничья с Польшей и поражение от Бельгии, но стартовый выигрыш позволил занять второе место.

«Хотелось бы выделить всю команду. Я убежден, что после этого турнира мы действительно стали командой. От матча к матчу мы всё больше сплачивались, мы сближались. И сейчас у нас есть полное взаимопонимание и доверие. Многие девочки впервые попали в сборную. И мы добились того, чтобы в коллективе появилась внутренняя «химия». У нас был костяк из футболисток, которые с нами уже не в первый раз, и игроки, которых нужно было встраивать в коллектив. Теперь они — одно целое. Все девочки играли за страну, друг за друга. Все — молодцы. Этот турнир точно сделал нас сильнее. Будем двигаться дальше, проведем работу над ошибками, разберемся, где мы недоработали. Думаю, что второе место в такой группе — хороший результат. Теперь ждем жребий и готовимся к элитному раунду», — отметил главный тренер Валентин Гавва.

Девушки (до 17 лет). Отборочный турнир чемпионата Европы-2022. Первый раунд

Бельгия — Польша — 0:1 (Рон, 88).

Англия — Россия — 0:2 (Свистунова, 70, 75, с пенальти).

Польша — Россия — 0:0

Англия — Бельгия — 1:0 (Лаки, 29).

Польша — Англия — 2:0 (Ковальчик, 42. Кулецка, 83).

Россия — Бельгия — 0:1 (Де Местер, 77).

И В Н П М О 1. Польша 3 2 1 0 3-0 7 2. Россия 3 1 1 1 2-1 4 3. Англия 3 1 0 2 1-4 3 4. Бельгия 3 1 0 2 1-2 3

Проект РФС «Наша Смена»

Такие успехи сборных — следствие изменений в юношеском футболе, которые РФС проводит после прихода в организацию Александра Дюкова. Прошла реформа молодежного первенства, запущено два возраста ЮФЛ. Также ведется работа и с более юными футболистами.

Помочь взять новые высоты призван стратегически важный проект РФС для развития детско-юношеского футбола «Наша Смена». Его цель — система, которая позволит находить футбольные таланты в академиях и центрах подготовки молодых игроков, создать единую систему подготовки, развивать детско-юношеский футбол в регионах.

Отмечается, что проект подразумевает использование новых методик, одобренных в УЕФА и ФИФА, которые созданы с учетом опыта зарубежных детских футбольных академий и школ.

РФС пытается замотивировать мальчишек и девчонок на занятия футболом. В частности, проводятся фестивали и мастер-классы с участием легенд российского футбола. Свежий пример: 23 ноября Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Егор Титов, Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов в Ярославле провели тренировки, мастер-классы и сыграли в футбол с участием 550 девочек и мальчиков со всех районов Ярославской области. А также приняли участие в открытии футбольных площадок, которые были построены при сотрудничестве РФС и области.

С похожими визитами в рамках проекта «Наша Смена» Российский футбольный союз в этом году приезжал на Сахалин, в Барнаул, Железногорск, Бийск, Казань, Нижнекамск. А перед матчем сборной России со Словакией в Казани РФС организовал автопробег с участием звезд футбола по Татарстану, где за пять дней были проведены уроки футбола для пяти тысяч детей в шести городах республики.