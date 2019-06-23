Звезды молодежной сборной Италии отстранены от тренировок, без них команда обыграла Бельгию

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло и нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин отстранены от тренировок молодежной сборной Италии, выступающей на чемпионате Европы, сообщает Il Romanista. Без них была обыграна Бельгия – 3:1.

Кин и Дзаньоло опаздывали на тренировки, а также развлекали подписчиков в Инстаграме песнями и танцами. Существует вероятность, что под давлением тренер команды Луиджи Ди Бьяджо вернет игроков в состав на полуфинал, если итальянцы выйдут туда со второго места в группе. В полуфинал попадают три победителя групп и лучшая команда из тех, что заняли вторые места.