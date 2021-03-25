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Захарян забил третий мяч в ворота Исландии на молодежном Евро-2021

20:49
25 марта. Дьер. Россия U-21 — Исландия U-21.
25 марта. Дьер. Россия U-21 — Исландия U-21.
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Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян на первой компенсированной минуте к первому тайму забил третий мяч в ворота исландцев в матче 1-го тура чемпионата Европы.

17-летний Захарян по центру вышел один на один с голкипером и с 12 метров перебросил соперника ударом в левый угол.

Ранее Наяир Тикнизян на 42-й минуте сделал счет 2:0, а на 31-й минуте Федор Чалов с пенальти забил первый мяч.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.

Россия U21 — Исландия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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