Захарян забил третий мяч в ворота Исландии на молодежном Евро-2021

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян на первой компенсированной минуте к первому тайму забил третий мяч в ворота исландцев в матче 1-го тура чемпионата Европы.

17-летний Захарян по центру вышел один на один с голкипером и с 12 метров перебросил соперника ударом в левый угол.

Ранее Наяир Тикнизян на 42-й минуте сделал счет 2:0, а на 31-й минуте Федор Чалов с пенальти забил первый мяч.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.