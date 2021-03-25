Захарян забил третий мяч в ворота Исландии на молодежном Евро-2021
20:49
Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян на первой компенсированной минуте к первому тайму забил третий мяч в ворота исландцев в матче 1-го тура чемпионата Европы.
17-летний Захарян по центру вышел один на один с голкипером и с 12 метров перебросил соперника ударом в левый угол.
Ранее Наяир Тикнизян на 42-й минуте сделал счет 2:0, а на 31-й минуте Федор Чалов с пенальти забил первый мяч.
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.
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