Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» прокомментировал выход молодежной сборной России на чемпионат Европы 2021. В заключительном матче отборочного цикла наша команда разгромила Латвию (4:1)

— Хочу поздравить Российский футбольный союз и молодежную сборную, — сказал Газзаев «СЭ». — Это большое достижение, все-таки не так часто наша молодежная сборная попадает на такие крупные турниры, как Евро и чемпионаты мира. Футболисты почти все играют в стартовых составах своих команд. Будем надеяться на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. Эта молодежная сборная — будущее нашей национальной.

— Что можно будет считать успешным выступлением?

— Мы должны ставить самые амбициозные цели. Тем более на таком уровне. Вижу цель, не вижу препятствий — именно такой принцип должен быть у сборной.

— Испытываете радость, что в составе сборной выступает много армейцев?

— Самая большая радость, что они — россияне. Конечно, у какого-то клуба больше представителей. Но в целом и футболисты ЦСКА, и «Спартака», и «Зенита» отстаивают честь нашего футбола. Это не клубные интересы, а интересы национальной сборной и всего российского футбола (Константин Колмаков)