Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2020. Эмоции из раздевалки
18:33
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила команду Польши со счетом 4:0. Результат позволил занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.
В Twitter появилось видео из раздевалки национальной команды. На нем игроки, персонал и тренерский штаб празднует успех.
??? Раздевалка нашей команды после выхода в Элитный раунд ЕВРО! pic.twitter.com/Ps7dQAtxyM— «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) November 19, 2019
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