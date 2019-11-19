Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2020. Эмоции из раздевалки

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила команду Польши со счетом 4:0. Результат позволил занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.

В Twitter появилось видео из раздевалки национальной команды. На нем игроки, персонал и тренерский штаб празднует успех.